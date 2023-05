Lacrime ed emozioni a Marassi. Fabio Quagliarella esce piangendo a pochi minuti dalla fine di Sampdoria-Sassuolo e i tifosi gli dedicano una standing ovation. Tutti in piedi per il capitano blucerchiato, che nonostante la retrocessione della squadra ha dato tutto fino alla fine. Per la sua squadra. Per la sua gente.



IL CAMBIO - Minuto 88, Quagliarella lascia il posto a Lammers: un abbraccio a Gabbiadini, il saluto ai tifosi in piedi ad applaudirlo. Quel pianto può voler dire ultima partita con la maglia della Samp, ma anche la consapevolezza e la paura che la società possa fallire e ripartire dalla Serie D. La squadra di Stankovic lascia i suoi tifosi con un pareggio, applausi e lacrime per Quagliarella.



Scorri la gallery per vedere le foto dell'emozione di Quagliarella



SAMPDORIA-SASSUOLO 2-2