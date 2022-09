L'ennesimo torto arbitrale subito dalla Sampdoria ha scatenato i tifosi blucerchiati, che chiedono a gran voce maggior considerazione e tutela dopo i tanti casi di errori già accumulatisi in questo inizio di stagione. Il pubblico doriano pretenderebbe anche una maggior presenza mediatica da parte della società che sino ad oggi non si sarebbe fatta sentire nella maniera adeguata. Anche dopo la partita con il Milan, il club genovese non ha commentato mentre altre società, nella stessa giornata, hanno mandato dei dirigenti davanti ai microfoni.



La posizione di Corte Lambruschini, però, resterà quella già ribadita dopo l'Atalanta. La Sampdoria ha deciso di non commentare alla stampa i torti arbitrali, e utilizzerà soltanto i canali ufficiali messi a disposizione da AIA e FIGC per eventuali rimostranze.