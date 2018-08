Oltre al rimpiazzo per il ruolo di regista, la Sampdoria scandaglia anche il mercato dei difensori per sostituire Vasco Regini, recentemente infortunatosi e reduce da un'operazione chirurgica. Sulla lista della spesa blucerchiata figurano in particolare due calciatori, Andrea Costa e Lorenzo Tonelli .



Sino a ieri le quotazioni del centrale di proprietà del Benevento sembravano in netto vantaggio, ma dopo il summit tenutosi nel tardo pomeriggio a Bogliasco tra Osti, Sabatini e Giampaolo la pista doriana si sarebbe raffreddata per l'ex Empoli. Nel corso della riunione si sarebbe parlato, oltre che di Ekdal e del possibile sostituto di Torreira, anche di Lorenzo Tonelli , che vede risalire la sua candidatura come possibile terzo difensore centrale della Samp ai danni di Costa.



Anche il profilo del giocatore del Napoli è gradito all'allenatore blucerchiato, che lo ha avuto ad Empoli, al pari di Costa. La Samp però aspetta che De Laurentiis abbassi le sue richieste per il giocatore. L'idea di Corte Lambruschini sarebbe quella di imbastire la trattativa in prestito con diritto di riscatto , anche se il Doria dovrà fare i conti con la concorrenza di Cagliari e Bologna.