Il ruolo di portiere titolare della Sampdoria in vista della sfida con l'Udinese resterà in bilico sino all'ultimo. Molto infatti dipenderà dalle condizioni di Emil Audero, che ha accusato un fastidio al polpaccio durante il match con la Juventus. D'Aversa valuterà le sue condizioni nei prossimi giorni, e poi deciderà come procedere.



In caso non dovesse farcela, la soluzione sarebbe rappresentata dall'impiego di Wladimiro Falcone. Dovrebbe essere l'estremo difensore classe 1995 a difendere i pali della Samp. Falcone raggiungerebbe così la terza presenza complessiva in carriera nella massima serie, dopo le due dello scorso anno 'merito' di Ranieri. Il portiere romano in estate era stato ad un passo dal vestire la maglia dello Spezia, il trasferimento al fotofinish però era saltato a causa di alcuni intoppi burocratici.