Sampdoria, se parte Askildsen si sblocca Aramu? L'alternativa è Oliveira, il figlio di Bebeto

Il mercato della Sampdoria vive su alcuni equilibri delicati. I blucerchiati devono prima cedere per poter operare in entrata, e questo discorso si applica anche ai centrocampisti. Il Doria, ad esempio, sta trattando per lasciar partire Kristoffer Askildsen. Il centrocampista norvegese, mai entrato davvero nelle rotazioni di Andrea Pirlo, dovrebbe lasciare Genova in questa finestra di mercato. Su di lui si sarebbero mossi alcuni club turchi, e la Turchia sembra proprio la destinazione papabile per il giocatore classe 2001.



L'eventuale uscita di Askildsen sbloccherebbe altre operazioni che la dirigenza doriana ha imbastito da tempo. Numericamente il posto di Askildsen verrebbe preso da uno tra Mattia Aramu e Mattheus Oliveira. Il primo, attualmente al Bari, è in prestito dal Genoa, da tempo si parla di un'intesa di massima tra la Samp e il giocatore che però, ricorda Il Secolo XIX, dovrebbe interrompere il rapporto con i biancorossi per poi essere girato dai rossoblù ai blucerchiati. Operazione questa non semplice. Oliveira invece, brasiliano classe 1994, è di proprietà della Farense. Il giocatore è figlio d'arte: il padre Bebeto è stato una stella del Brasile Campione del Mondo negli Stati Uniti. L'interesse per Oliveira è vivo.