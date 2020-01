Si anima il mercato della, in particolare su due nomi, quelli di Gianlucae Ronaldo. Il primo è in predicato di passare al Sassuolo, mentre il secondo viene considerato un titolare da Claudio Ranieri. Però, a fronte di un'offerta significativa, la Samp potrebbe tentennare. Vieira infatti è nel mirino delche per il momento non avrebbe ancora presentato nessuna proposta ufficiale, contrariamente a quanto circolato ieri , ma che potrebbe comunque mettere sul piatto nei prossimi giorni una cifra significativa, capace di far tentennare la Samp. A spingere sarebbe in particolare il manager degli Hammers Moyes, alla ricerca di un calciatore proprio con le caratteristiche di Vieira.In caso dovesse partire, da Genova dovrebbero rapidamente individuare un sostituto. Un po' a sorpresa nelle ultime ore secondo l'edizione genovese de La Repubblica sarebbe spuntato il nome di Steven. Classe 1988, appena rientrato alladal prestito semestrale al, il centrocampista francese era dato ad un passo dal Rennes, ma l'accordo sarebbe attualmente in stand by. La Samp potrebbe così provare ad inserirsi, anche perchè Nzonzi l'anno scorso è stato allenato proprio da Claudio Ranieri, titolarissimo del centrocampo giallorosso.