Due ritorni, e un ritorno di... fiamma. Se Duvan Zapata dovesse lasciare la Sampdoria, gli uomini mercato di Corte Lambruschini sembrano avere tre idee per quanto riguarda l'eventuale mercato in entrata dei blucerchiati. Ci sono tre nomi di bomber che solleticano le fantasie di Corte Lambruschini, a patto però che qualcuno si presenti alla porta di Ferrero con almeno 30 milioni per il centravanti colombiano. In questo momento è difficile ipotizzare che una società possa mettere sul piatto una cifra del genere per un attaccante che ha segnato 11 gol in Serie A. La Samp spera nella vetrina Mondiale - ammesso che Zapata ci vada - o magari nell'interessamento di qualche società estera. L'importante, ripetono a Genova, è non realizzare minusvalenze. Zapata era arrivato per 20 milioni, per lasciarlo partire occorre una cifra decisamente più alta.



Con in cassa i soldi di un'eventuale cessione dell'ex Napoli, la Samp potrebbe come detto valutare tre piste, tutte complicate per motivi economici. Tra le idee doriane ci sono due ritorni. Uno sarebbe quello di Martins Eder, in uscita dall'Inter con i nerazzurri che devono fare cassa per via del fair play finanziario. Da Milano chiedono 10 milioni, cifra troppo elevata per la Samp che non vuole investire così tanto per un calciatore classe 1986, e non sono disposti a valutare eventuali prestiti. Eder a Genova tornerebbe subito: a Bogliasco ha lasciato tanti amici, nella città si era ambientato benissimo, e potrebbe spingere per la destinazione. L'altro ritorno sarebbe quello di Simone Zaza, che il blucerchiato lo ha assaggiato soltanto per pochissimo: molta Primavera, due presenze in A da giovanissimo, prima di iniziare il suo peregrinare. Il Valencia chiede 15 milioni per il giocatore, che guadagna molto, e c'è il Torino in pole.



Il 'ritorno di fiamma' invece è quello che coinvolge Sebastian Driussi, attaccante argentino classe 1996 a lungo sogno di mercato della Sampdoria nella scorsa estate. Alla fine il giocatore cresciuto nel River Plate scelse lo Zenit e la Russia, ma ora (dopo 6 gol e 6 assist alla prima stagione in Europa) si sentirebbe pronto per un campionato più competitivo. La Sampdoria ovviamente non lo ha perso di vista, ma c'è il problema dell'alto ingaggio percepito dai russi: la cifra è fuori portata per il Doria.