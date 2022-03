Sabato, per, al Ferraris non è passata inosservata la presenza di Roberto Mancini . Il Commissario Tecnico della Nazionale era a Marassi per osservare parecchi calciatori tra bianconeri e blucerchiati, ma il C.T. aveva un occhio di riguardo in particolare per un calciatore, ossia StefanoIl centrocampista di proprietà dell'Inter ha scelto di trasferirsi a Genova proprio per aumentare il suo minutaggio e tornare nelle rotazioni azzurre, e la scelta sembra essersi rivelata azzeccata. Domani Mancini diramerà le sue convocazioni, e probabilmente ci sarà anche Sensi. Secondo Il Secolo XIX il numero 5 blucerchiato avrebbe già ricevuto unada parte del Mancio, e sarebbe pronto a tornare in Nazionale a distanza di quasi un anno. Il suo ultimo gettone infatti risale al 31 marzo 2021.