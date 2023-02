La rinuncia, da parte dei giocatori della Sampdoria, agli stipendi di dicembre è stato il primo passo per evitare penalizzazioni. Il club blucerchiato, però, annaspa a livello economico e la situazione della società resta drammatica. Il CdA si sta barcamenando, senza soldi, tra scadenze e vincoli, e il futuro è molto complicato.



La Gazzetta dello Sport stima che alla società di Corte Lambruschini serviranno circa 30 milioni di euro per concludere il campionato. La cifra serve per onorare le prossime scadenze, l'ordinaria amministrazione e ad esempio l'Irpef (saltare una rata toglierebbe il beneficio della rateizzazione). Come ottenere questa liquidità, non è dato saperlo anche perché gli azionisti di maggioranza, la famiglia Ferrero, hanno mandato deserte sei assemblee dei soci con all'ordine del giorno la ricapitalizzazione.