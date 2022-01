Sembra essere giunta ad un punto di svolta la situazione legata ad Andrea Conti, uno degli obiettivi di mercato della Sampdoria. Il terzino di proprietà del Milan, entrato in campo anche nel match contro la Roma, è conteso dai blucerchiati e dall'Empoli, come ​ha ammesso pure il suo agente, Mario Giuffredi: "Stiamo lavorando su due situazioni: Empoli e Sampdoria. In questo momento il Milan è falcidiato da Covid e infortuni e dovrà passare qualche giorno per uscirne. Le indicazioni in linea di massima dovrebbero essere queste" ha detto a Radio Punto Nuovo il procuratore.



La prossima settimana, quindi, sarà decisiva per il futuro di Conti. Il calciatore sembra da tempo indirizzato verso l'Empoli, ma la Sampdoria non molla la presa e cercherà di convincerlo fino all'ultimo. Faggiano proverà a far leva sottolineando la centralità del giocatore scuola Atalanta per la Samp, e pure sulla presenza di D'Aversa a Genova. L'allenatore ha voluto esplicitamente Conti l'anno scorso a Parma, e sarebbe felice di ritrovarlo in blucerchiato.