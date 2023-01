A breve la Sampdoria potrebbe salutare l'arrivo di Abdou Harroui dal Sassuolo. Il centrocampista marocchino con cittadinanza olandese, classe 1998, è la prima scelta blucerchiata per il reparto e nelle ultime ore i blucerchiati avevano accelerato per chiudere l'affare.



La Samp si aspettava una risposta tra ieri sera e questa mattina per il calciatore. Comunque, i blucerchiati erano ottimisti. Addirittura, secondo Il Secolo XIX, il Doria spera di avere Harroui a disposizione per la trasferta con l'Empoli di lunedì prossimo.