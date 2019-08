Tra i tanti profili in entrata da segnalare per quanto riguarda la Sampdoria, c'è anche il nome di un possibile ritorno in casa blucerchiata. La dirigenza di Corte Lambruschini, alla ricerca di una punta che possa sostituire Fabio Quagliarella, sta valutando di trattenere Bonazzoli ma ha sondato anche Gregoire Defrel.



L'attaccante francese della Roma è in uscita dai giallorossi, e potrebbe ritrovare il tecnico con cui era esploso al Sassuolo. Secondo Tuttosport il giocatore sarebbe una pista viva per la Sampdoria, che dovrebbe però battere la concorrenza del Cagliari e un po' a sorpresa anche del Genoa, che si sarebbe iscritto nella corsa all'ex neroverde.