Lo stop della scorsa settimana in merito al futuro di Ruslan Malinovskyi non sembra preoccupare particolarmente la Sampdoria, che ha deciso di puntare forte sul centrocampista ucraino in vista della prossima stagione. L'operazione alcuni giorni fa sembrava ormai imbastita prima della frenata richiesta dallo stesso Di Francesco, che aveva chiesto per prima cosa un esterno offensivo.



Nonostante ciò però la Samp pare intenzionata ad arrivare alla fumata bianca. Secondo Alfredo Pedullà la dirigenza doriana, letteralmente stregata dal giocatore del Genk, avrebbe in programma un viaggio in Belgio martedì per arrivare alla chiusura, vista anche la probabile partenza di Praet.