La Sampdoria scandaglia il mercato in vista di giugno. L'obiettivo è quello di individuare le possibili occasioni da far crescere al Mugnaini e da lanciare un domani in Serie A, e in quest'ottica rientra anche il nome di Jordan Halaimia, difensore classe 2000 di proprietà del Saint Etienne.



Si tratta di un promettente calciatore francese cresciuto nelle giovanili biancoverdi, titolare nella formazione Under 19 e fresco di esordio con la seconda squadra del club transalpino. Secondo le indiscrezioni provenienti dalla Francia, precisamente dal giornalista Sebastien Denis, il club blucerchiato starebbe cercando di mettere sotto contratto il calciatore, affrontando la concorrenza di Fulham, Braga e Southampton.



Da Corte Lambruschini ascolteranno anche le richieste del Saint Etienne, mentre Halaima starebbe aspettando segnali dalla dirigenza della Loira per capire quale sarà il suo futuro.