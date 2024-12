Sampdoria, si sogna il ritorno di Linetty. E Valoti...

AFP via Getty Images

I primi colpi di calciomercato dellacoinvolgeranno ovviamente la difesa e il centrocampo, ma la rivoluzione che si prospetta in casa blucerchiata interesserà elementi in ogni reparto. La dirigenza doriana ha già comunicato a parecchi calciatori che non faranno più parte del progetto , e i partenti dovranno essere sostituiti, anche a centrocampo dove la formazione genovese ha dimostrato di avere lacune tecniche nonostante i tanti interpreti a disposizione.Alla Samp ad esempio serve una mezz'ala offensiva, e in quest'ottica può riprendere quota la candidatura di Mattia, ad un passo dal blucerchiato già alla fine del mercato estivo. Quasi sul gong, il Doria aveva imbastito la trattativa per portare il calciatore dala Genova, ma alla fine le indicazioni dell'allenatore dell'epoca, Sottil, avevano spinto la dirigenza su un portiere come Silvestri. Adesso Valoti, che sta giocando pochissimo in questa Serie A, può tornare d'attualità. L'anno scorso il classe '93 aveva disputato una gran stagione a Pisa, in Serie B, con 10 gol e 3 assist.

A centrocampo però in questi giorni in Liguria sono circolati con insistenza i rumors relativi ad un possibile ritorno di Karolin blucerchiato. Il giocatore delè in scadenza di contratto a giugno 2025, e si sa già che difficilmente rinnoverà. Il polacco inoltre è rimasto molto legato alla Samp e a Genova, dove ha vissuto per 4 anni e dove mantiene amicizie e interessi anche personali.