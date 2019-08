Laalla ricerca di rinforzi per il reparto offensivo deve risolvere la spinosa questione legata a Gregoire Defrel , e per questo motivo i blucerchiati stanno sondando altre piste legate anche a profili di prospettiva. In quest'ottica rientra decisamente Francisco ​, esterno offensivo classe 1999 di proprietà delAla destra cresciuta nelle giovanili del club biancorosso, ​Trincão ha iniziato ad imporsi lo scorso anno, trovando sempre più spazio nella prima squadra allenata all'epoca da Abel Ferreira. Per arrivare al calciatore seguito in passato pure dalla Juve la Samp potrebbe mettere sul piatto un, condizioni che però difficilmente il Braga potrebbe accettare.