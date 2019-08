Eusebio Di Francesco ha parlato alla tv della Lazio della sconfitta patita dalla Sampdoria: ''La Lazio ha meritato la vittoria, ha fatto meglio di noi anche dal punto di vista fisico. Abbiamo regalato qualche situazione di troppo, nel momento in cui stavano facendo meglio abbiamo subito i due gol che ci hanno tagliato le gambe. Mi prendo tutte le responsabilità di questa sconfitta, sicuramente abbiamo incontrato la squadra più scomoda che potevamo affrontare in avvio di campionato. Giustamente si cercano anche gli alibi, siamo stati poco attenti nei dettagli che spesso nelle partite fanno la differenza e loro ne hanno approfittato. Dovevamo cercare con maggiore efficacia le ripartenze, nel momento in cui andavamo meglio abbiamo creato qualche problema alla Lazio. Dobbiamo lavorare e migliorare. Nel primo gol non siamo scappati su una palla ferma, non dovevamo commettere questi errori".



SOCIETA' - "Queste sono scuse che dobbiamo lasciare da parte. Il migliore in campo oggi è stato il pubblico che nonostante il risultato hanno continuato ad incitarci. Dobbiamo ripartire da questa sconfitta essendo bravi a riscattarci sul campo. Pretendo maggiore attenzione ed applicazione".



PARTITA - ''E' mancato tutto; dovevamo essere più efficaci dal punto di vista della manovra. Non siamo partiti bene, la Lazio ha giocato come il gatto con il topo; ci ha fatto uscire e poi ci hanno punito, abbiamo preso gol quando la squadra facendo meglio e ci ha tagliato le gambe''.



MERCATO - ''Mercato? Abbiamo bisogno di rinforzi, gli altri hanno una fisicità maggiore rispetto a noi. Avevo visto dei passi in avanti, è normale che questa partita ci butterà un po' giù ma dobbiamo ripartire subito. Al di là del fatto di migliorare la squadra oggi non siamo riusciti ad esprimerci nel migliore dei modi, la colpa è mia se i ragazzi non ci sono riusciti. Mi auguro si possa fare mercato e migliorare in ogni reparto''.