Comincia con il piede sbagliato la stagione di Manolo Gabbiadini. L’attaccante della Sampdoria si trascina sin dalla preparazione un acciacco fisico che ne ha condizionato a lungo allenamenti e fisicità durante il ritiro pre campionato, e il problema è tornato ad acutizzarsi durante questa settimana. La punta ex Napoli soffre di un’infiammazione al basso addominale, e dopo aver giocato gli ultimi minuti con il Benevento ed essere rimasto in panchina durante Fiorentina-Samp, nel corso di una partitella in famiglia infrasettimanale si è nuovamente fermato, toccandosi l’inguine.



La terapia conservativa seguita sino ad oggi non ha funzionato. Per questo motivo secondo Il Secolo XIX la Samp starebbe prendendo in considerazione la possibilità di sottoporre il giocatore ad un intervento chirurgico, in modo tale da sbarazzarsi definitivamente del problema. In caso l’operazione dovesse essere organizzata a breve, Gabbiadini potrebbe rimanere lontano dal campo un mese e mezzo, forse anche due mesi. Nelle prossime ore comunque verrà presa una decisione in merito all’eventuale intervento.