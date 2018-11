La Sampdoria è una delle società più attente per quanto riguarda il mercato delle giovani promesse, mentre la Juventus non vuole farsi scappare i potenziali 'crack' del futuro. Per questo motivo non è difficile ipotizzare una convergenza di interessi tra i bianconeri e i blucerchiati, e una possibile sinergia per il futuro. Obiettivo, strappare alla fitta concorrenza estera il baby gioiello argentino Leonardo Balerdi.



Difensore centrale classe 1999 di proprietà del Boca Juniors, Balerdi viene considerato uno dei talenti più scintillanti della sua generazione, tanto è vero che Sampaoli lo aveva inserito addirittura nel gruppo delle 'riserve' dell'Argentina per il Mondiale di Russia. Ovviamente non mancano le big d'Europa interessate al calciatore, ad esempio il Barcellona, che avrebbe già formulato due proposte al Boca: la prima da 5,5 milioni di dollari, la seconda da 10. Entrambe le offerte però sarebbero state rispedite al mittente dal club argentino.



In Italia invece Balerdi è stato accostato alla Roma e alla Juventus. I bianconeri starebbero predendo in considerazione l'idea di acquistarlo cercando contemporaneamente una società di Serie A a cui girarlo, e secondo Il Secolo XIX Paratici avrebbe valutato anche la Sampdoria. Eventualmente però si tratterebbe di un'operazione da imbastire per giugno, perchè al momento il Doria non ha libera alcuna casella per giocatori extracomunitari.