La Sampdoria oggi pensava di poter abbracciare finalmente Gian Marco Ferrari, difensore del Sassuolo ormai virtualmente nuovo blucerchiato. In realtà però il ritorno del centrale a Genova dovrà essere rimandato di qualche ora, così come le visite mediche, inizalmente previste per oggi. Tutto rimandato di un giorno, ma la spiegazione è abbastanza semplice.



Il club blucerchiato infatti ha preso questa decisione per motivi di carattere amministrativo-contabile. Per il Doria è meglio mettere a referto l'operazione ad agosto, piuttosto che a luglio. Comunque Ferrari non perderà neppure un allenamento: oggi la squadra riposerà dopo l'amichevole con l'Alessandria.