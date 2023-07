La Sampdoria ha già ceduto Wladimiro Falcone, e un altro possibile partente è l'altro portiere Emil Audero. Il club blucerchiato, però, in caso di cessione del suo numero uno dovrà trovare un sostituto, e il nome che circola in queste ore è Andrea Consigli del Sassuolo.



Secondo La Repubblica, i blucerchiati avrebbero messo nel mirino il classe '87 di proprietà dei neroverdi. Il Doria potrebbe approfittare dei buoni rapporti con gli emiliani, che oltretutto hanno anche Cragno, in cerca di un posto da titolare. A facilitare l'operazione è anche il fatto che Consigli ha un contratto in scadenza nel 2024.