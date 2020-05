La data della ripresa, il 20 giugno, soddisfa pienamente la Sampdoria. I blucerchiati infatti avevano indicato proprio tale giorno come il preferito per ritornare sul campo. L’obiettivo doriano era quello di mettere ulteriori allenamenti nelle gambe, considerando il rush finale e i numerosi impegni che attendono i blucerchiati. D’altra parte la società aveva specificato esplicitamente la data nel corso dell’assemblea del 13 maggio, insieme a Napoli, Sassuolo, Udinese e Torino.



Curioso notare come sia cambiata la posizione della società nel tempo: inizialmente Ferrero si era detto assolutamente contrario (“Come facciamo a riprendere? Come faccio a dire ai miei calciatori colpiti dal virus che devono scendere in campo?” aveva dichiarato tempo fa), ora invece da Corte Lambruschini secondo Il Secolo XIX filtrerebbe una convinzione diametralmente opposta, quella del ‘sì’ alla ripresa.



Diversa la convinzione di Ranieri, piuttosto fatalista in merito. A proposito del tecnico, l’allenatore preferirebbe di gran lunga iniziare con il recupero della partita di San Siro contro l'Inter e non con la trasferta a Roma. Il mister è in attesa di conoscere il calendario, che sarà comunque piuttosto complesso perché poi il Doria affronterà il Bologna a Marassi e il Lecce in trasferta.