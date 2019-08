Porte girevoli per l'attacco della Sampdoria, con un reparto ancora tutto da definire e che nei prossimi giorni potrebbe vivere una sorta di mini rivoluzione. I blucerchiati lavorano per Defrel, ma nel frattempo valutano anche altri rinforzi, e nell'elenco dei calciatori monitorati va aggiunto di diritto Musa Barrow, centravanti gambiano classe 1998 di proprietà dell'Atalanta.



Nei giorni scorsi il club blucerchiato avrebbe anche effettuato un sondaggio con la dirigenza nerazzurra per il giocatore, seguito pure da Cagliari e Verona. Barrow, che arriverebbe come vice Quagliarella, potrebbe essere facilitato nell'inserimento anche dalla presenza a Genova del connazionale Colley, tra l'altro capitano della sua nazionale, anche se per il momento si tratta di un affare ancora tutto da imbastire.



Sembra invece destinata a sfumare l'idea Dolberg, perchè il danese pare destinato al Nizza sulla base di circa 20 milioni di euro. Non prende quota neppure lo scambio Gabbiadini-Simeone. Il centravanti della Fiorentina si sarebbe detto disponibile ad accettare il trasferimento alla Samp - seppur con qualche remora legata al poco spazio a disposizione alle spalle di Quagliarella - mentre sarebbe la società viola a non essere convinta dell'operazione. Anche lo stesso Gabbiadini ha fatto filtrare tramite il suo entourage la volontà di rimanere a Genova, congelando di fatto l'operazione.