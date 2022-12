Spunta un nome nuovo per l'attacco della Sampdoria in vista di gennaio. Il club blucerchiato dovrà fare i conti con le note difficoltà economiche ma, stando ad alcuni rumors, la società genovese si starebbe ugualmente muovendo sul mercato. Ad esempio, secondo Sportitalia, da Genova avrebbero effettuato un sondaggio per per Julian Quinones.



Si tratta di un attaccante di proprietà dei messicani dell’Atlas. Colombiano, classe ’97 Quinones è seguito da vari club olandesi mentre in Italia è appetito anche dal Torino. Sono attesi sviluppi nei prossimi giorni, la Samp comunque dovrebbe fronteggiare nel caso anche un'altra difficoltà, perché il suo eventuale arrivo complicherebbe la situazione negli slot per i calciatori extracomunitari.