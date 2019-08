Non solo Gregoire Defrel: la Sampdoria si appresta a chiudere anche un altro colpo in entrata, e la prossima settimana sarà decisiva per perfezionare un paio di trasferimenti. Oltre all'attaccante francese, in blucerchiato potrebbe arrivare anche Emanuel Vignato, promettente esterno offensivo classe 2000 del Chievo.



Sul giocatore era forte addirittura il Bayern Monaco, oltre che la Lazio, ma la Samp sembra pronta a piazzare il colpo superando la concorrenza dei tedeschi. Secondo Il Secolo XIX i gialloblù otterranno circa 6 milioni di euro per il cartellino del calciatore, e la Samp avrebbe anche già l'accordo per portare a Genova il fratello Samuele, classe 2004.