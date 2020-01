La Sampdoria, dopo la vicenda Tonelli e la relativa fumata nera per il trasferimento a Genova del calciatore, è alla ricerca di un difensore per rimpiazzare Alex Ferrari. Tra i nomi che circolano in Liguria, bisogna iscrivere all'elenco dei papabili anche quello di Mert Cetin della Roma.



Turco, classe 1997, secondo Il Secolo XIX il calciatore non sta trovando spazio in giallorosso e potrebbe trasferirsi in prestito sino al termine della stagione. La Sampdoria però deve fronteggiare anche la concorrenza di un'altra società, ossia il Galatasaray, pronto a mettere sul piatto 850mila euro per un prestito di 18 mesi.