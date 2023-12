Sta iniziando a muoversi il mercato della Sampdoria, con i primi contatti e appuntamenti per fare il punto e ipotizzare nuove mosse. Giovedì sera infatti ci sarebbe stata una cena a Milano tra il ds Andrea Mancini, il capo scouting blucerchiato Giani ed un paio di procuratori. Tra essi secondo Il Secolo XIX figura anche il potente Fali Ramadani, agente legato a papà Roberto e a stretto contatto lavorativo (pare) con il ds genovese.



Tra i nomi sul tavolo, si sarebbe parlato anche di Luca Moro, attaccante classe 2001 di proprietà del Sassuolo, attualmente in prestito allo Spezia. A gennaio, Moro interromperò il suo rapporto con la società bianconera e farà ritorno in emilia, ma i neroverdi potrebbero girarlo subito in prestito ad un'altra società,e tra le pretendenti all'ex Frosinone ci sarebbe proprio anche la Samp.