La Sampdoria, attualmente, può contare sulla presenza di due direttori sportivi. Da una parte c'è Carlo Osti, dall'altra Daniele Faggiano. Nelle ultime ore, però, si sta spargendo la voce di un possibile nuovo dirigente in blucerchiato, ossia l'ex granata Gianluca Petrachi.



Il direttore sportivo non ha voluto rilasciare dichiarazioni in merito a La Repubblica, anche se secondo alcune indiscrezioni Petrachi avrebbe detto di “aver già preso degli impegni per lavorare con un club italiano”, e di non poter quindi accettare l’offerta dell’Hellas Verona per sostituire Tony D’Amico.