Inizialmente, l'ipotesi per un ritiro della Sampdoria dopo la sconfitta con la Salernitana era stata esclusa. In seguito poi l'opzione è stata vagliata, e si è deciso per intraprendere questa strada. Il club blucerchiato quindi da domani pomeriggio partirà in ritiro per preparare la sfida con il Verona.



Secondo Il Secolo XIX, a chiedere a Giampaolo e alla società di preparare la partita lontano da Genova sarebbe stata la stessa squadra, e la richiesta sarebbe stata accolta. I giocatori partiranno domani, e si alleneranno per tre giorni sul campo della Virtus Verona.