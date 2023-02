Piove sul bagnato in casa Sampdoria. Oltre al danno, la partita con il Monza lascia in bocca anche il gusto della beffa a livello di infortuni. Fabio Quagliarella, infatti, si è dovuto fermare a causa del dolore al polpaccio avvertito proprio durante la sfida del Brianteo. Il numero 27 blucerchiato aveva rilevato al 29' del secondo tempo Lammers, ma dopo pochi istanti ha avvertito un fastidio al muscolo. Stankovic, però, non ha potuto sostituire il calciatore avendo terminato i cambi. Oggi Quagliarella si sottoporrà agli esami strumentali del caso per capire la gravità della lesione e i tempi di recupero.



Quella dell'attaccante campano non è l'unica situazione delicata nello spogliatoio blucerchiato. Per Ignacio Pussetto, infatti, la stagione è finita. A dire la verità, il campionato in maglia genovese del giocatore ex Udinese non è nemmeno mai quasi iniziato, dal momento che l'argentino ha totalizzato 196 minuti totali tra campionato e Coppa. Comunque, Pussetto ieri si è operato a Barcellona al ginocchio sinistro. Ha scritto di voler tornare il prima possibile, ma quasi certamente non sarà nel campionato 2022/2023.