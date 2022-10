L'allenatore della Sampdoria, Dejan Stankovic ha dichiarato dopo la vittoria ai rigori in Coppa Italia contro l'Ascoli: "Siamo entrati bene in partita, con la giusta pressione e grande intensità. Dopo essere passati in vantaggio, una dormita ci è costata il gol e siamo andati un po' in confusione mentale".



"Sotto 2-1, i ragazzi si sono trasformati e hanno messo in campo il cuore, sono stati grandiosi e li ringrazio. Ci sono state delle cose che non mi sono piaciute, ma in questo momento le mettiamo da parte. L'importante è recuperare per lunedì a Cremona, ci voleva una gioia. E' difficile, ma siamo un gruppo unito e con personalità. Ringrazio anche i tifosi, dobbiamo dare di più, io per primo".