Il nome forte per la panchina della Sampdoria, in queste ore, era quello di Dejan Stankovic. L'allenatore serbo pareva vicino al club blucerchiato, ma nell'incontro andato in scena recentemente il tecnico avrebbe richiesto alcune garanzie per accettare il corteggiamento di Corte Lambruschini.



Stankovic, oltre a discutere i dettagli del contratto (si parla di accordo sino al 2023 con opzione per il rinnovo in caso di salvezza e vari bonus) avrebbe chiesto garanzie in vista della sessione di mercato invernale. Il mister vuole rinforzi adeguati, e in linea con le sue idee di calcio.