Dejan Stankovic, allenatore della Sampdoria, parla a Sky Sport dopo la vittoria contro il Verona: "Significa tanto. Dobbiamo dedicare ai nostri tifosi una vittoria, perché il loro campionato è da dieci e lode. Finalmente è arrivata. I ragazzi sono stati spettacolari, se qualcuno guardasse come lavorano non penserebbe che lottano per la salvezza. Sono fiero di loro. Lo Spezia? Io penso gara dopo gara, non posso avere piani a lungo termine. Dobbiamo tenere alto il morale e, finché c'è la possibilità, non si molla. Manca ancora tanto alla sfida con lo Spezia. Nuytinck? Faccio i complimenti a lui tutti i giorni, perché è un professionista top. Lo lasciamo spesso uno contro uno e lui accetta. E' un esempio per i giovani, per come lavora ogni giorno".