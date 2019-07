Quella odierna sarà una giornata importante per la Sampdoria, perchè questa sera i blucerchiati verranno presentati a Ponte di Legno, in piazza XXVII Settembre. Nella sede del ritiro doriano è atteso anche il vicepresidente Antonio Romei, assente in questi giorni.



L'avvocato cenerà con Di Francesco e con il resto della squadra, e sarà anche l'occasione giusta per aggiornare il mister sulle trattative relative alla cessione della società e pure sul mercato. Il tecnico attende ancora rinforzi, specialmente per quanto riguarda il reparto offensivo. Secondo Il Secolo XIX, Rigoni è complicato dalla necessità dello Zenit di trovare un sostituto, Brekalo costa molto (20 milioni) e per Trezeguet bisogna battere la concorrenza dell'Aston Villa.