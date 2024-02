Sampdoria, stipendi pagati dagli investitori di Singapore. E i fornitori...

Il mese di febbraio porterà con sé numerose situazioni importanti in casa Al netto della vicenda Ferrero infatti Matteodovrà concentarsi su alcune scadenze importanti, iniettando importanti capitali all'interno del club. Le situazioni principali sono quelle legate al pagamento degli stipendi federali, e dei fornitori. Entro dieci giorni - termine ultimo del 16 febbraio - andrà saldato infatti ilrelativi a novembre e dicembre, oltre ai contributi previdenziali.La cifra, scrive Il Secolo XIX, si aggira attorno ai, importo che verrà garantito dagli ormai celebri investitori di, spesso accostati a Manfredi. Il gruppo di imprenditori sino ad oggi si è fatto carico della gran parte dei costi della stagione di Serie B, estremamente onerosa per il club. Quella degli stipendi però non sarà l'unica scadenza per la Samp. Manfredi infatti dovrà occuparsi anche di saldare le situazioni di pregresso relative ai fornitori.Si tratta diLa sua prossima maxi rata verrà pagata a settembre. Emerge poi anche una piccola curiosità sulla sede: con il trasferimento degli uffici a Bogliasco è cambiata anche la sede legale della Samp, che però non è stata traferita fuori genova. Da Corte Lambruschini è stata solo spostata in Via XX Settembre, presso lo store blucerchiato.