Sampdoria, trattativa a oltranza Manfredi-Ferrero

La situazione più complessa da affrontare per la Sampdoria nei prossimi mesi riguarderà il contenzioso tra l'ex proprietario Massimo Ferrero e Matteo Manfredi, attuale azionista di riferimento del club blucerchiato. Come noto, la vicenda parte da lontano: le cosiddette azioni di 'disturbo' del Viperetta non sono andate giù all'imprenditore, che dopo il Modena ha commentato così la situazione: "La Sampdoria è più importante di questi tentativi di arresto del percorso, siamo sereni e andiamo avanti. Attendevamo asperità da superare, ma non tale ferocia nei confronti della Sampdoria". Il riferimento è alla complessa situazione legale che sussiste con Ferrero, come le recenti richieste di Vidal, o il ricorso presentato in estate, già rigettato dal Tribunale di Genova.



Secondo Tuttosport Manfredi sarebbe al lavoro e starebbe trattando per trovare l’accordo economico con Ferrero, ancora in possesso del 21%, ed entrambe le parti sarebbero disposte a trattare per concludere la vicenda. Anche perché il contenzioso, specifica il quotidiano, starebbe impedendo l'ingresso di nuovi eventuali investitori.



Resta ancora in piedi invece la vicenda del ricorso presentato al Tribunale di Milano dall’ex trustee Gianluca Vidal. Il commercialista veneto, braccio destro di Ferrero, ha chiesto il sequestro cautelare delle azioni nella disponibilità di Blucerchiati Spa, e la conseguente nullità degli accordi per la cessione della Sampdoria a Manfredi e Radrizzani. L'udienza preliminare è stata fissata il 26 febbraio.ù vicina.