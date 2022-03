Il nuovo consiglio di amministrazione della Sampdoria, capitanato dal presidente Marco Lanna, si sta dimostrando molto attento a rispettare le scadenze imposte dalle normative e dalle regole in vigore. Il club blucerchiato si sta adoperando per onorare con precisione i termini e i suoi obblighi, in particolare quello degli stipendi.



Secondo Il Secolo XIX la Samp ha saldato con largo anticipo (il termine ultimo è maggio) le mensilità di gennaio. Gli adempimenti sono in linea con le scadenze e i calciatori vengono regolarmente pagati, nonostante le note difficoltà lasciate dalla precedente gestione.