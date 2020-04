Nonostante l'incertezza legata al futuro del prossimo campionato, i sussurri di calciomercato iniziano già a circolare in giro per il mondo. E così capita che ad esempio la Sampdoria venga accostata ad un giovane giocatore brasiliano, il classe 1998 Andrey Ramos do Nascimento. Si tratta di un centrocampista tecnico, di proprietà del Vasco da Gama, reduce da due stagioni molto altalenanti: buona quella 2018, grazie alle 27 presenze condite da 4 gol e 2 assist, molto meno positivo invece il campionato 2019, con 17 presenze, 1 rete, 1 assist e pure parecchia panchina.



In realtà a rilanciare l'indiscrezione sono stati i media turchi, parlando di un interessamento del Galatasaray e della possibile sfida alla Samp per il calciatore. Si tratta di un interessamento reale, che però per il momento non trova particolari conferme.



In effetti il nome di Andrey è sul taccuino della Samp da oltre un anno, alla pari di quelli di parecchi altri promettenti calciatori, ma è difficile che il Doria tratti un giocatore di questo tipo in una simile fase di incertezza. Inoltre le esorbitanti richieste del Vasco da Gama (si parla di oltre 10 milioni di euro) rendono il profilo di Andrey attualmente poco appetibile per la società genovese.