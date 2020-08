Dopo una stagione di studio alla corte di Marco Giampaolo, e un campionato dal rendimento altalenante, Omar Colley potrebbe lasciare la Sampdoria in questo mercato estivo. L'obiettivo del club blucerchiato è innanzitutto quello di non realizzare una minusvalenza con il centrale gambiano, e se possibile di guadagnare qualcosa rispetto alla spesa da quasi 10 milioni sostenuta a suo tempo per portarlo a Genova.



Per quanto riguarda Colley, le proposte arrivano soprattutto dai mercati d'oltremanica. A volere l'ex Genk sarebbero in particolare club di Premier League, con il Newcastle e il Burnley in prima fila. Occhio però anche al campionato scozzese, e in particolare al fascino del Celtic Glasgow. Anche i biancoverdi lo starebbero seguendo, la Sampdoria dovrebbe valutare il suo giocatore circa 15 milioni di euro.