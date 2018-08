Incassato il no del West Ham per Obiang, la Sampdoria si è messa al lavoro per riportare un altro centrocampista in Italia: lo svedese Ekdal dell'Amburgo, che Giampaolo ha già allenato ai tempi del Siena.



Il presidente Ferrero ha messo sul piatto circa un milione per il centrocampista, mentre il retrocesso Amburgo spara alto e ne pretende almeno 2,5 per lasciarlo partire. La sensazione è che le richieste dei tedeschi possano abbassarsi (e la Samp inserire dei bonus), mentre col giocatore c’è già una bozza d’accordo per un biennale con opzione a 900mila euro a stagione.



Giampaolo chiede a gran voce pure un difensore centrale per completare il reparto arretrato. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, sono in ribasso le quotazioni di Costa del Benevento, mentre ci sono stati nuovi contatti con Tonelli del Napoli (su cui ci sono Bologna e Cagliari). Ferrero aspetta che De Laurentiis apra al prestito con diritto di riscatto per affondare il colpo. In uscita il giovane Simic può tornare in prestito alla Spal.