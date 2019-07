Non soltanto Valencia per Dennis. Il centrocampista dellaè in uscita, questo ormai è noto da tempo, ma negli ultimi giorni si stanno moltiplicando gli interessamenti e i sondaggi per il giocatore belga. L'ultima società in ordine di tempo a farsi avanti secondo Sky Sport sarebbe stata il, direttamente dalla Premier League.La Sampdoria ha già in piedi una trattativa con il Valencia , operazione slegata dalla trattativa per portare Murillo in blucerchiato, ma nelle ultime ore si sarebbero mossi anche gli inglesi. Sembra ormai essersi defilato il, specialmente dopo le dichiarazioni rilasciate da Giampaolo in conferenza stampa, con il neo tecnico rossonero che ha ammesso di non essere alla ricerca di un calciatore con le caratteristiche di Praet.