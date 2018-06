Tra i vari nomi che la Sampdoria sonda per il mercato estivo, da tempo figura quello di Romulo, terzino brasiliano di proprietà dell'Hellas Verona che sarebbe in grado di sostituire Bereszynski in caso di partenza del polacco. A fare il gioco della Samp sarebbe la retrocessione dei gialloblù e pure un contratto in scadenza nel 2019, che costringerà la squadra di Setti a contenere le sue richieste economiche.



Secondo Sampnews24.com l'Hellas vorrebbe circa 3,5 milioni per il calciatore, e sembrerebbe pronto ad imbastire un'asta con le varie società interessate, ad esempio Cagliari, Spal e Parma. La volontà della Sampdoria però è quella di offrire una cifra più bassa per il terzino, cercando di fare leva sul maggior prestigio della sua maglia per convincere il giocatore a scegliere Genova. Romulo oltretutto godrebbe dell'approvazione di mister Giampaolo, che accoglierebbe volentieri il brasiliano naturalizzato italiano.