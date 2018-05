Laha già individuato i reparti sui quali intervenire in estate, per consegnare a mister Giampaolo una rosa più competitiva e completa. Il Doria in particolare dovrà mettere mano alla difesa, troppo svagata in questo 2017/2018. Per questo motivo i piani alti di Corte Lambruschini stanno vagliando il riscatto di Ferrari , ma ci sono anche altri nomi sul taccuino degli uomini mercato blucerchiati. Uno ad esempio è quello di Omar Colley del Genk, mentre nelle ultime ore dalla Spagna rimbalza un profilo nuovo, quello di Alindi proprietà delIl giocatore rumeno classe 1992 ha la stessa età di Ferrari (26 anni) e conosce già la Serie A, perchè a gennaio è approdato al Benevento, scendendo in campo in 12 match. Adesso tornerà a Siviglia, ma probabilmente la squadra biancoverde spingerà per un suo nuovo trasferimento. Secondo le indiscrezioni che circolano sui media spagnoli,al calciatore anche a causa della sua polivalenza: Tosca può giocare come terzino sinistro, ma anche da difensore centrale. Inoltre vanta anche una buona esperienza internazionale, avendo disputato Champions e Europa League ai tempi della sua militanza nello Steaua Bucarest.Il suo prezzo dovrebbe essere di circa 3 milioni di euro, cifra accessibile per la Sampdoria che però dovrebbe vedersela con altri due club. Secondo i rumors provenienti dalla penisola iberica, anche lae ilstarebbero seguendo Tosca.