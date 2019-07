La Spal è in vantaggio sull'Udinese per il ritorno del difensore Bonifazi dal Torino e resta in pressing per Stepinski (offerta da 3,5 milioni), ma il Chievo non cede e ne chiede 5: sempre secondo la Gazzetta dello Sport, la Samp resta sullo sfondo per l’attaccante. Tuttosport lancia invece il nome dell'egiziano Trezeguet per i blucerchiati.