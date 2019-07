Ieri a Genova, sponda Sampdoria, si era diffusa la voce di un interessamento blucerchiato per il centrocampista classe 1994 Miha Zajc, attualmente al Fenerbahce. Il giocatore classe 1994 era già stato seguito lo scorso anno dal Doria, quando militava nell'Empoli e prima del suo trasferimento in Turchia.



Secondo alcuni rumors il ritorno di fiamma della Samp per Zajc sarebbe legato a mister Di Francesco, che avrebbe chiesto alla dirigenza di sondare il terreno per il calciatore con il club di Istanbul. Poco dopo però è arrivata la smentita ad opera dell'agente del calciatore, Jaka Lucu: "Miha ha ancora quattro anni di contratto con il Fenerbahce ed è molto felice a Istanbul" ha detto il procuratore a Sampdorianews.net. "Si tratta di un club di proporzioni enormi con un grande presidente, un grande allenatore e un direttore sportivo brillante. Il giocatore non ha nessuna intenzione di cambiare squadra dal momento che il Fenerbahce sta lavorando per costruire la nuova rosa del futuro e ha ambizioni importanti"