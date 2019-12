Sarà un derby di Genova povero, tra due squadre in crisi e due dirigenze contestate. Questo fatto però rende ancora più sorprendente il dato relativo ai biglietti venduti per la stracittadina, perchè i tifosi di Genoa e Sampdoria hanno completamente polverizzato i tagliandi a disposizione.



La cornice di pubblico al Ferraris sarà quindi straordinaria, per una delle partite più affascinanti della Serie A. Le due gradinate saranno infatti letteralmente strapiene, idem per quanto riguarda i Distinti e la Tribuna. Per i tifosi della Sampdoria restano a disposizione ancora i biglietti per la Gabbia Sud, il Settore Ospiti adattato per l'occasione ai sostenitori blucerchiati.