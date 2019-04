La compravendita della Sampdoria sta giungendo ad un punto di svolta e Alessio Sundas non molla la presa.



All'indomani dell'indiscrezione che vorrebbe il fondo inglese Aquilor Capital molto vicino all'acquisto del club blucerchiato, grazie ad un'offerta da 120 milioni di euro, e mentre la York Capital, l'altro gruppo nominalmente interessato all'acquisto della società di Ferrero, sembra non riuscire a rilanciare, il manager toscano a capo dell'agenzia Sport Man torna a proporre una soluzione alternativa rivolgendosi direttamente al numero uno sampdoriano in persona: “Presidente, non vendere la tua Sampdoria agli stranieri - fa sapere Sundas - bisogna tutelare il nostro calcio e le nostre tradizioni. Capisco che in palio ci sono molti soldi ma se vuoi bene alla città di Genova devi vendere la Sampdoria ad imprenditori italiani. Non avere fretta di vendere".



Sundas si dice disposto a poter dare una mano a Ferrero per rintracciare imprenditori italiani, e magari liguri, disposti a subentrargli sulla poltrona più alta di Corte Lambruschini: "Se vuoi - conclude il manager - ci possiamo vedere e collaborare insieme per ricevere il mandato per vendere la società e regalare grandi soddisfazioni a questi fantastici tifosi”.