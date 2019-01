La situazione legata a Gregoire Defrel, che rimane un obiettivo di mercato dell'Atalanta, congela per il momento anche l'uscita di un altro attaccante della: il club blucerchiato sta valutando gli sviluppi di mercato, prima di dare il suo assenso al trasferimento di Dawid, attaccante polacco conteso dalPer ammissione dello stesso Giampaolo, il centravanti classe 1997 dovrebbe lasciare il Doria a gennaio. Da Corte Lambruschini ovviamente riflettono: se Defrel dovesse partire, la Samp vorrebbe tenere Kownacki, mentre va registrato nelle ultime ore anche il sondaggio del Sassuolo per Caprari. L'idea degli uomini mercato di Ferrero sarebbe quella di cedere Kownacki, e nelle ultime ore ci sarebbe stato un, che vorrebbe regalare a Iachini un rinforzo per il reparto avanzato.Il club azzurro però non aspetterà ancora a lungo: dalla Toscana attenderanno ancora qualche giorno una riposta per il calciatore, poi - considerando i tempi sempre più stretti -Per Kownacki resta sempre in piedi anche la strada che porta in Germania, al Fortuna Dusseldorf. Quella tedesca sembrava la pista più gradita dal calciatore, come dichiarato dallo stesso agente dell'attaccante qualche giorno fa. La Samp ragiona: il trasferimento di Kownacki resta bloccato, almeno sino a che non verrà sciolto il nodo Defrel.