Nelle ultime, febbrili ore di calciomercato la domanda a Genova circolava: e se la Sampdoria provasse a prendere Claudio Marchisio? Ovviamente, il possibile ingaggio del centrocampista scuola Juventus ha suscitato parecchia curiosità e tanti apprezzamenti nel pubblico blucerchiato. Nel gioco di Giampaolo l'ex bianconero si sarebbe inserito alla perfezione, e avrebbe potuto rimpolpare il centrocampo. Oltretutto, sarebbe stato un colpo a zero, arrivando da svincolato.



Secondo Il Secolo XIX la suggestione per la Sampdoria sarebbe tornata nuovamente alla ribalta. Dopo l'infortunio di Praet, che peraltro dovrebbe saltare soltanto due partite, la dirigenza doriana starebbe nuovamente pensando al 32enne centrocampista. La Sampdoria avrebbe negato al quotidiano un possibile interessamento, e anche l'entourage del giocatore. In parecchi sostengono che Marchisio stia valutando alcune proposte cinesi o l'offerta di un top club europeo, ma le fonti torinesi del quotidiano si sarebbero mostrate possibiliste in merito ad un possibile approdo del classe 1986 in Liguria, dove oltretutto Marchisio si vede spesso.