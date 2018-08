Tutti a Genova sanno quanto fosse importante per Dennisricevere una chiamata dalla sua Nazionale. Per tutto lo scorso campionato, il centrocampista dellaha lanciato messaggi al C.T. delMartinez, sperando in una convocazione con vista sul Mondiale. La maglia dei Diavoli Rossi è sempre stato il traguardo più ambito nella carriera dell'ex giocatore dell'Anderlecht, che però è stato spesso snobbato dal suo selezionatore, tanto da costringerlo a rilasciare alcune dichiarazioni molto amareggiate. Per questo motivo l'infortunio recentemente patito dal classe 1994 sa ancor più di beffa. Secondo i media in Belgio, nell'elenco dei convocati di Martinez per la doppia amichevole contro Scozia e Islanda in programma il 7 e l'11 settembreUna chiamata dalla sua Nazionale avrebbe avuto un sapore speciale per il calciatore, considerato sino a pochi anni fa uno dei talenti emergenti nel suo paese, e che vanta però solo una presenza sino ad oggi con la maglia del Belgio.L'esito della risonanza però ha confermato quanto si sospettava: trauma distorsivo al ginocchio sinistro dopo uno scontro di gioco in allenamento, con leggero interessamento del legamento collaterale. Non dovrebbe essere nulla di preoccupante, anche perchè il menisco è rimasto intatto, ma i tempi di recupero lo condurranno almeno sino a, impedendo a Praet di rispondere 'presente' alla convocazione del Belgio.